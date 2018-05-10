Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи «нормандской четвёрки» в ближайшее время.

Он отметил, что с российской стороной этот момент не обсуждался.

«Но если будут инициативы — действительно, пауза уже достаточно большая в нормандском процессе по различным причинам — поэтому будем ждать каких-то конкретных инициатив», — сказал Песков.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что скоординировал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном действия по проведению в ближайшее время заседания в нормандском формате.