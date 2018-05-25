Эксперт назвал антироссийской риторикой заявление Киева об опасности «Северного потока — 2»

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, по словам которого Европа может утратить свою независимость, если продолжит углублять сотрудничество с Россией в энергетической сфере, включая реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Весь смысл существования нынешней власти на Украине заключается в антироссийской риторике. Ничего другого они не способны в принципе генерировать… Действующий маршрут через Украину всё менее и менее эффективен, потому что система стареет. Соответственно, они не могут обеспечить качественный транзит газа, требуют высокий тариф за его транспортировку. «Северный поток — 2» строится на совершенно других технологиях. Там более высокое давление, компрессорные станции располагаются на большем расстоянии друг от друга, а значит сжигается значительно меньше газа. Естественно, это гораздо более эффективный проект», — рассказал он.

Правосудов также добавил, что подобная риторика Киева бессмысленна, поскольку, по его словам, «нужно не пугать кого-то», а повышать эффективность работы украинской газотранспортной системы.

При этом эксперт подчеркнул, что даже давление США на ЕС из-за «Северного потока — 2» вряд ли повлияет на отношение европейцев к проекту.

«Ни один газопровод не был построен без противодействия США. Всегда они были категорически против, начиная ещё с 60-х годов. И почему-то европейцы предпочитали думать о своих интересах, а не об американских или ещё чьих-то. И сейчас они продолжают думать только об этом. Европейцы за себя бьются, потому что прекрасно знают, что такое украинская газотранспортная система и власти Украины, и совершенно не хотят от них завесить», — заключил Правосудов.

Ранее Гройсман назвал «Северный поток — 2» гибридным оружием.