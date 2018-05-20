Эксперт прокомментировал заявление Порошенко об опасности «Северного потока — 2»

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко, по словам которого, главной целью строительства газопровода «Северный поток — 2» является «уничтожение» Европы.

«У Порошенко не только заело пластинку, но и сама эта пластинка не очень умная. Европа всё больше и больше потребляет энергоресурсов и газа. Поэтому довольно странно слышать, что Россия путём обеспечения этих потребностей, оказывается, хочет «уничтожить» её. В реальности Европа, получая по хорошей цене качественный продукт и обладая технологиями, может оставаться одним из экономических лидеров в глобальном мире», — сказал он.

Безпалько также добавил, что украинский лидер пытается любыми методами противостоять сближению России и ЕС, в том числе при помощи подобных заявлений.

«Слова Порошенко выдают лишь беспокойство, что строительство «Северного потока — 2» укрепляет сотрудничество между Россией и ЕС и что оно, скорее всего, значительно снизит транзит через Украину… Это нанесёт очень большой ущерб бюджету страны. Кроме того, украинская газотранспортная система приходит в негодность. Некоторые её участки уже давно не работают. Всё это вкупе вызывает истерику у Порошенко», — заключил эксперт.

Ранее Порошенко заявил, что главными целями проекта газопровода являются «подрыв единства Европы» и её дальнейшее «уничтожение».