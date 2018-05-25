Комитет защиты журналистов призвал Порошенко отменить запрет на работу российских СМИ

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Международная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ) призвала президента Украины Петра Порошенко отменить запрет на работу в стране ряда российских СМИ.

«Мы призываем украинские власти воздержаться от запрета источников информации, будь то с благоприятным или неблагоприятным освещением. Борьба с пропагандой путём цензуры не просто недемократична, но и неэффективна. Мы призываем Украину отменить запрет на российские медиа», — говорится в заявлении координатора CPJ в Европе и Центральной Азии Нины Огняновой, которое опубликовано на сайте организации.

24 мая  стало известно, что Киев вводит санкции против МИА «Россия сегодня», РИА Новости Украина, а также ряда других российских сайтов.

Активы СМИ на Украине будут заблокированы, доступ к их сайтам ограничен. 

В Госдуме осудили санкции Киева.

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