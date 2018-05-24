В Совфеде назвали санкции Киева против МИА «Россия сегодня» нарушением международных норм

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT включение Киевом МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина в обновлённый санкционный список.
В Совфеде назвали санкции Киева против МИА «Россия сегодня» нарушением международных норм
  • Ольга Ковитиди
  • РИА Новости

«В то время, когда регулярная украинская армия ведёт войну с мирными людьми в Донбассе, Совет национальной безопасности и обороны Украины системно борется со свободой слова и нарушает права человека. Основную угрозу национальной безопасности Украины в соответствии с его решением теперь несут свободные СМИ. Включение в санкционный список и блокировка сайтов МИА «Россия сегодня», РИА Новости и иных сайтов — очевидное нарушение ст. 19 Всеобщей декларации прав человека и ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека. Это не только давление на СМИ, это грубое нарушение международных норм», — отметила Ковитиди.

По словам сенатора, арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского — «серьёзный сигнал для подключения всех мер международного воздействия».

«Управление верховного комиссара ООН по правам человека уже отмечало тревожную тенденцию высылки иностранных журналистов и нарушения их прав на Украине. Я считаю, что необходимо этим фактам придать особое значение, подключить все международные организации, поскольку ситуация переходит все грани дозволенного», — заключила Ковитиди.

Ранее МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина были внесены Киевом в санкционный список.

Теперь провайдерам предстоит провести блокировку ряда ресурсов на Украине.

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