Порошенко анонсировал поставку «Кентавров» и БТР-70 в ВМС Украины

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в Военно-морские силы Украины поступят новые бронетранспортёры БТР-70 ДТ и десантные катера «Кентавр», информирует телеканал «112 Украина».
Порошенко анонсировал поставку «Кентавров» и БТР-70 в ВМС Украины
  • Reuters

Он отметил, что в прошлом году на Украине завершили перевооружение бригады морской пехоты танками Т-80. 

По его словам, в настоящее время идёт переоснащение ещё одного батальона. 

«Кроме того, постепенно осуществляем перевооружение подразделений морской пехоты новейшими бронетранспортёрами БТР-70 ДТ. Также строятся два современных десантных катера «Кентавр», которые скоро поступят на вооружение ВМС Украины», — заявил президент. 

Ранее Порошенко объявил о создании на Украине новых войск морской пехоты.

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