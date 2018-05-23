Порошенко анонсировал поставку «Кентавров» и БТР-70 в ВМС Украины

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в Военно-морские силы Украины поступят новые бронетранспортёры БТР-70 ДТ и десантные катера «Кентавр», информирует телеканал «112 Украина».

Он отметил, что в прошлом году на Украине завершили перевооружение бригады морской пехоты танками Т-80.

По его словам, в настоящее время идёт переоснащение ещё одного батальона.

«Кроме того, постепенно осуществляем перевооружение подразделений морской пехоты новейшими бронетранспортёрами БТР-70 ДТ. Также строятся два современных десантных катера «Кентавр», которые скоро поступят на вооружение ВМС Украины», — заявил президент.

Ранее Порошенко объявил о создании на Украине новых войск морской пехоты.