Порошенко сообщил о создании на Украине новых войск морской пехоты

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил о создании новых войск морской пехоты в составе ВМС страны.

Об этом он сказал в ходе визита в Николаев.

«В Николаевской области сегодня будет дан зелёный свет на создание новых войск — Морской пехоты Украины в составе Военно-морских сил Украины», — цитирует главу государства издание «Николаевские новости».

Как отмечается, в 2018 году на Украине был сформирован Корпус морской

пехоты.

Ранее Порошенко заявил, что на Украине были успешно проведены испытания усовершенствованного боевого модуля «Дуплет», предназначенного для модернизации бронетехники.