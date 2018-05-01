Порошенко рассказал о проведении испытаний боевого модуля «Дуплет»

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране были успешно проведены испытания усовершенствованного боевого модуля «Дуплет», предназначенного для модернизации бронетехники. Об этом он написал в своём Facebook.
Порошенко рассказал о проведении испытаний боевого модуля «Дуплет»
  • Reuters

По его словам, Житомирский бронетанковый завод значительно повысил характеристики модуля.

Он добавил, что «Дуплет» был «оборудован усовершенствованной системой огня», которая позволяет «сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь как днём, так и ночью».

«Продолжаем работать над укреплением украинской армии», — заявил Порошенко.

Ранее на Украине провели испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф».

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