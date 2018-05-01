Порошенко рассказал о проведении испытаний боевого модуля «Дуплет»
- Reuters
По его словам, Житомирский бронетанковый завод значительно повысил характеристики модуля.
Он добавил, что «Дуплет» был «оборудован усовершенствованной системой огня», которая позволяет «сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь как днём, так и ночью».
«Продолжаем работать над укреплением украинской армии», — заявил Порошенко.
Ранее на Украине провели испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф».