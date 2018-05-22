Украина впервые провела пуски американских комплексов Javelin
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«Сегодня впервые на Украине состоялись пуски ракетных комплексов Javelin. Благодаря им боевые возможности ВСУ значительно выросли», — говорится в сообщении президента в Twitter.
30 апреля Порошенко сообщил, что Javelin прибыли на Украину.
Позднее украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука заявил, что США запрещают использовать ракетные комплексы на линии соприкосновения в Донбассе.