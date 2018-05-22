На Украине назвали сумму задолженности по зарплате перед шахтёрами

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В Минэнергоугля Украины назвали сумму, которую государственные угледобывающие предприятия задолжали шахтёрам.

Как заявил во время заседания Общественного совета при Минэнергоугля директор департамента угольно-промышленного комплекса Александр Владыченко, украинским шахтёрам задолжали 406,8 млн гривен.

«В 2018 году существенной поддержки от государства мы не получили, в результате чего на сегодня мы имеем задолженность по заработной плате 406,8 млн гривен. Всю дотацию, которая была предусмотрена по фонду зарплаты, мы уже израсходовали», — цитирует его УНИАН.

Он также добавил, что на выплату задолженности по зарплате были использованы средства в размере 200 млн гривен, которые должны были пойти на реструктуризацию угольных шахт. 

«Для того чтобы государственная угольная промышленность в том составе, в котором она есть, была хотя бы безубыточной, она должна выдавать в сутки от 18 тыс. до 20 тыс. тонн угля… Мы получили не 20 тыс., которые должны были быть, а только 11 тыс. тонн в сутки. Экономическое состояние было плохое, а стало ещё хуже», — заключил он.

По его словам, данная ситуация сложилась из-за того, что Министерство финансов Украины не предоставило Минэнергоугля 1 млрд гривен государственных гарантий для получения кредитов и наращивания добычи угля. 

В ведомстве уточнили, что 1 марта 2018 года задолженность по зарплате шахтёрам составляла 167,1 млн гривен.

7 мая сообщалось, что в Волынской области Украины шахтёры начали забастовку, требуя погасить долги по зарплате. 

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