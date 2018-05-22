Бывший премьер Украины прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова
«Я могу только одно сказать, что обмен — это поощрение дальнейшего бандитизма киевского режима. К тому же помимо ареста Кирилла Вышинского имел место полный разгром редакции РИА Новости. Всё оборудование этой редакции было практически изъято и уничтожено. По сути дела, киевский режим разгромил целую редакцию», — сказал он.
По его словам, необходимо добиваться освобождения «незаконно задержанного, арестованного Кирилла Вышинского».
«Обмен — это поощрение украинских негодяев. Они позорят страну, позорят национальность, нацию. Это проходимцы, которые захватили власть. Поощрять их — значит, они кого-нибудь еще арестуют», — добавил бывший премьер.
Ранее в МИД Украины допустили возможность обмен Вышинского на Сенцова.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала НСН данное заявление Киева.
Полная версия интервью — в материале RT.