В МИД России оценили заявление Украины о возможности обмена Вышинского на Сенцова

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с НСН оценила заявление Украины о возможности обмена режиссёра Олега Сенцова на главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Российская сторона предпринимает все возможные шаги для освобождения Кирилла Вышинского», — заявила Захарова, отвечая на вопрос, рассматривает ли российское дипломатическое ведомство такой вариант развития событий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского МИД о возможности обмена Сенцова на Вышинского.

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