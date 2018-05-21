Власти Горловки опровергли слухи о наступлении ВСУ

Исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько заявил, что слухи о наступлении со стороны украинских силовиков являются дезинформацией, которую распространяют украинские власти.

«Ввиду увеличения артобстрелов Горловки со стороны ВСУ среди населения города распространяются слухи об эвакуации граждан и о наступлении ВСУ на Горловку. Данные слухи являются дезинформацией, распространяемой киевским режимом, чтобы запугать население и посеять панику среди мирных граждан», — написал Приходько в Facebook.

Ранее сообщалось, что в результате боя под Горловкой трое ополченцев были взяты в плен, один убит, также погибли пятеро украинских военных и четверо получили ранения.

20 мая заместитель руководителя оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что украинские военные перебросили в Донбасс запрещённые минскими договорённостями артиллерийские системы. Кроме того, бывший украинский военнослужащий рассказал о применении Киевом химоружия в Донбассе.