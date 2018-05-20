В Казахстане из загоревшегося торгового дома эвакуировали 35 человек

В Акмолинской области Казахстана произошёл пожар в здании торгового дома, эвакуированы 35 человек. Об этом информирует пресс-служба Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана.

Кровля двухэтажного торгового дома в Кокшетау загорелась в 12:35 по местному времени (09:35 мск). Пожар ликвидирован в 13:22 (10:22 мск).

В результате возгорания была повреждена наружная отделка здания.

«Площадь пожара составила 400 кв. м. Эвакуированы 35 человек. Жертв и пострадавших нет», — цитирует сообщение ведомства Sputnik Kazakhstan.

В ликвидации ЧП были задействованы 45 пожарных и девять единиц техники.

Ранее стало известно, что в Иванове из торгово-развлекательного центра эвакуировали порядка 200 человек в связи с пожаром.

Издание «Реальное время» писало, что в Татарстане обнаружили 1,5 тыс. фактов нарушения пожарной безопасности на 593 объектах с массовым пребыванием людей.