В Казахстане из загоревшегося торгового дома эвакуировали 35 человек
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Кровля двухэтажного торгового дома в Кокшетау загорелась в 12:35 по местному времени (09:35 мск). Пожар ликвидирован в 13:22 (10:22 мск).
В результате возгорания была повреждена наружная отделка здания.
«Площадь пожара составила 400 кв. м. Эвакуированы 35 человек. Жертв и пострадавших нет», — цитирует сообщение ведомства Sputnik Kazakhstan.
В ликвидации ЧП были задействованы 45 пожарных и девять единиц техники.
Ранее стало известно, что в Иванове из торгово-развлекательного центра эвакуировали порядка 200 человек в связи с пожаром.
Издание «Реальное время» писало, что в Татарстане обнаружили 1,5 тыс. фактов нарушения пожарной безопасности на 593 объектах с массовым пребыванием людей.