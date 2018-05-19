Савченко наняла новых адвокатов
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко наняла адвокатов, несмотря на её заявления о нехватке денег для оплаты услуг защитников. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Шадрина.
- globallookpress.com
- © Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com
Отмечается, что она подписала договоры с адвокатами Александром Шадриным и Константином Глобой.
«Я подтверждаю эту информацию», — заявил Шадрин.
При этом условия договорённостей адвокатов с арестованной по подозрению в подготовке терактов Савченко не раскрываются.
Ранее стало известно, что Савченко попросила предоставить ей бесплатного адвоката.
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