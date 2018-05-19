В Польше не поддержали инициативу Украины о создании автокефалии

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Собор епископов Польской православной церкви не поддержал инициативу Украины о создании единой автокефалии в стране. Об этом сообщается на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

«Собор епископов Польской православной церкви подчеркнул принципиальную необходимость соблюдения канонических норм жизни Церкви и отметил, что статус автокефалии может быть признан только за одной Церковью, существующей в государстве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Украине есть несколько схизматических церковных групп, которые должны принести покаяние для возврат к канонической Церкви.

«Только тогда можно говорить о признании автокефалии», — пояснили епископы Польской православной церкви.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна близка к созданию автокефальной поместной церкви.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил данную инициативу.

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