В Польше не поддержали инициативу Украины о создании автокефалии
«Собор епископов Польской православной церкви подчеркнул принципиальную необходимость соблюдения канонических норм жизни Церкви и отметил, что статус автокефалии может быть признан только за одной Церковью, существующей в государстве», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на Украине есть несколько схизматических церковных групп, которые должны принести покаяние для возврат к канонической Церкви.
«Только тогда можно говорить о признании автокефалии», — пояснили епископы Польской православной церкви.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна близка к созданию автокефальной поместной церкви.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил данную инициативу.