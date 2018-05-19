Прилепин прокомментировал слова Яроша об убийцах командира одного из батальонов ополчения ДНР

Писатель Захар Прилепин прокомментировал слова депутата Верховной рады, бывшего лидера украинской радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрия Яроша об именах убийц руководителя батальона «Пятнашка» Олега Мамиева.

«Ярош, спасибо за службу... Благодарю, товарищ прапорщик. А то мы только собрались вычислять. И тут ты. Красавчик», — написал он в Facebook.

Ранее украинский депутат поблагодарил трёх военнослужащих за убийство командира одного из батальонов ополчения самопровозглашённой Донецкой народной республики.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).