Прилепин прокомментировал слова Яроша об убийцах командира одного из батальонов ополчения ДНР
- Захар Прилепин
- © Nikolay Titov/Global Look Press
«Ярош, спасибо за службу... Благодарю, товарищ прапорщик. А то мы только собрались вычислять. И тут ты. Красавчик», — написал он в Facebook.
Ранее украинский депутат поблагодарил трёх военнослужащих за убийство командира одного из батальонов ополчения самопровозглашённой Донецкой народной республики.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).