Прилепин прокомментировал слова Яроша об убийцах командира одного из батальонов ополчения ДНР

Короткая ссылка
Писатель Захар Прилепин прокомментировал слова депутата Верховной рады, бывшего лидера украинской радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрия Яроша об именах убийц руководителя батальона «Пятнашка» Олега Мамиева.
Прилепин прокомментировал слова Яроша об убийцах командира одного из батальонов ополчения ДНР
  • Захар Прилепин
  • © Nikolay Titov/Global Look Press

«Ярош, спасибо за службу... Благодарю, товарищ прапорщик. А то мы только собрались вычислять. И тут ты. Красавчик», — написал он в Facebook.

Ранее украинский депутат поблагодарил трёх военнослужащих за убийство командира одного из батальонов ополчения самопровозглашённой Донецкой народной республики.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных