Депутат Рады назвал убийц командира одного из батальонов ополчения ДНР

Депутат Верховной рады, бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош прокомментировал гибель руководителя батальона «Пятнашка» Олега Мамиева.

«Спасибо комбату «Чёрному», ротному «Рэмбо» и другу «Кипишу» за профессиональную и качественную работу! Так держать!», — приводит слова Яроша украинский телеканал ТСН.

По его словам, аналогичная участь «ждёт всех пришельцев и их местных приспешников».

18 мая стало известно, что в ДНР погиб командир одного из батальонов ополчения.

Писатель Захар Прилепин поделился воспоминаниями о Мамиеве.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).