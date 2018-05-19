Депутат Рады назвал убийц командира одного из батальонов ополчения ДНР
«Спасибо комбату «Чёрному», ротному «Рэмбо» и другу «Кипишу» за профессиональную и качественную работу! Так держать!», — приводит слова Яроша украинский телеканал ТСН.
По его словам, аналогичная участь «ждёт всех пришельцев и их местных приспешников».
18 мая стало известно, что в ДНР погиб командир одного из батальонов ополчения.
Писатель Захар Прилепин поделился воспоминаниями о Мамиеве.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).