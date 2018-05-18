Прилепин прокомментировал гибель командира одного из батальонов ополчения ДНР
Писатель Захар Прилепин прокомментировал гибель руководителя батальона «Пятнашка» Олега Мамиева.
- © Захар Прилепин
«Отличный мужик, настоящий воин. Помню его только как профи и аномально спокойного человека. Он был на этой войне с самого начала», — написал он в Facebook.
Прилепин отметил «яростность и профессионализм» руководимого Мамиевым подразделения.
Ранее в ДНР сообщили о гибели военнослужащих НАТО под Авдеевкой.
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