Прилепин прокомментировал гибель командира одного из батальонов ополчения ДНР

Писатель Захар Прилепин прокомментировал гибель руководителя батальона «Пятнашка» Олега Мамиева.

«Отличный мужик, настоящий воин. Помню его только как профи и аномально спокойного человека. Он был на этой войне с самого начала», — написал он в Facebook.

Прилепин отметил «яростность и профессионализм» руководимого Мамиевым подразделения.

Ранее в ДНР сообщили о гибели военнослужащих НАТО под Авдеевкой.