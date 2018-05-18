В ДНР погиб командир одного из батальонов ополчения

В самопровозглашённой Донецкой народной республике погиб руководитель батальона «Пятнашка» Олег Мамиев. Об этом сообщили в «Союзе добровольцев Донбасса».

«Сегодня Мамая не стало. Он погиб как герой, на своём боевом посту. Союз добровольцев Донбасса выражает соболезнования родным и близким Олега Мамиева», — отмечается в сообщении.

В «Союзе добровольцев Донбасса» отметили, что батальон «Пятнашка» базируется в одном из «самых опасных направлений» на окраине Донецка.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что установлены причастные к убийству ополченца Михаила Толстых (Гиви).

Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых погиб в Донецке при взрыве в собственном кабинете 8 февраля 2017 года.









