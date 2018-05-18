Климкин назвал провокацией данные об общении с автором статьи про подрыв Крымского моста

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что информация о его общении с автором материала про подрыв Крымского моста Томом Роганом является «провокацией под руководством России».

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Соответствующую запись в микроблоге он оставил в ответ на сообщение Рогана, который ранее заявил, что общался с Климкиным.

«Просто прочтите твит. Весело. Я никогда не разговаривал с ним, и, честно говоря, эту статью не стоит комментировать. Не уверен, хочет он представить меня как героя или как преступника. На самом деле это не имеет значения. Похоже, что это ещё одна провокация под руководством России», — отметил украинский министр.

Just read @TomRtweets tweet. Funny. I’ve never spoken to the man and sincerely the article isn’t worth commenting. Not sure wether he wants to present me as a hero or a criminal :) in fact,it doesn’t matter. Looks like another Russia-led provocation https://t.co/2TwVz6z4xX — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 мая 2018 г.

15 мая на сайте Washington Examiner была опубликована статья под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».

СК возбудил уголовное дело против Рогана, который опубликовал данный материал.

При этом журналист отметил, что не сожалеет по поводу опубликованной статьи.