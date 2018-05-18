СК возбудил дело против редактора Washington Examiner из-за статьи про Крымский мост

Короткая ссылка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении редактора издания Washington Examiner Уго Гурдона из-за статьи под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».
СК возбудил дело против редактора Washington Examiner из-за статьи про Крымский мост
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении редактора еженедельного интернет-журнала Washington Examiner Уго Гурдона», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в действиях Гурдона усматривается пропаганда терроризма.

Ранее против автора статьи Тома Рогана было возбуждено уголовное дело.

15 мая на сайте Washington Examiner была опубликована статья под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных