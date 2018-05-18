СК возбудил дело против редактора Washington Examiner из-за статьи про Крымский мост

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении редактора издания Washington Examiner Уго Гурдона из-за статьи под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении редактора еженедельного интернет-журнала Washington Examiner Уго Гурдона», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в действиях Гурдона усматривается пропаганда терроризма.

Ранее против автора статьи Тома Рогана было возбуждено уголовное дело.

15 мая на сайте Washington Examiner была опубликована статья под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».