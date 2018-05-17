Донецкая фильтровальная станция приостановила работу после обстрелов ВСУ
- РИА Новости
«Сегодня с 21:00 до 21:30 украинские силовики вели миномётный огонь по району вблизи ДФС. Обстрел вёлся с направления Каменки, было выпущено шесть мин калибром 82 мм. В 21:10 ДФС была обесточена, работа станции временно остановлена», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Ранее стало известно о гибели военнослужащих НАТО на минном поле под Авдеевкой.
17 мая в ДНР заявили об обстреле украинскими военными района Донецкой фильтровальной станции.