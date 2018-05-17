Власти Крыма оценили заявление депутата Рады о Крымском мосте

Заместитель председателя правительства Крыма Дмитрий Полонский в разговоре RT раскритиковал заявление депутата Верховной рады Антона Геращенко, по мнению которого Крымский мост достанется Украине.

«Можно говорить всё что угодно, махать кулаками после драки, но мы прекрасно понимаем, что Крымский мост — инфраструктура, которая навсегда принадлежит Российской Федерации», — сказал он.

По словам Полонского, Крым есть и будет неотъемлемой частью России, а Крымский мост — символом этого «вечного объединения». Он также предположил, что целью подобных высказываний украинских политиков является отвлечение внимания от реальных проблем страны.

«Всё это делается от бессилия, комплекса неполноценности и понимания того, что ситуация уже никогда не изменится. Тем не менее этим людям надо поддерживать некий информационный фон, повестку на территории Украины, пытаясь отвести взгляд от реальных проблем страны. Ничего лучшего они не придумали, чем продолжать истерию вокруг сначала строительства, а теперь и запуска Крымского моста», — заключил Полонский.

Ранее Геращенко заявил, что Крымский мост достанется Украине.