В Госдуме ответили на план Украины выставить счёт России из-за Крымского моста

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Марианна Чурсина
Депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек раскритиковал заявление главы Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, рассказавшего об убытках, которые понесёт страна из-за Крымского моста.
В Госдуме ответили на план Украины выставить счёт России из-за Крымского моста
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Украинские элиты ещё с 1992 года объявили России «долговую» войну. Постоянно изыскиваются какие-то неоплаченные счета, ведётся материализация за политическую лояльность со времён Екатерины II, и, конечно же, регулярные стенания за «ущерб», нанесённый при советской власти. Жалобы стали основной доктриной украинской политики», — сказал он.

По словам Бальбека, появление Крымского моста нанесло существенный урон репутации киевских властей.

«Здесь вопрос политического престижа и для нас, и для Украины: мы обещали и сделали, они обещали помешать, но не смогли. Быть в догоняющих — это жизненное кредо режима Порошенко, и до смены власти эта концепция не поменяется», — заключил депутат.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины оценило убытки страны из-за Крымского моста.

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