В Крыму ответили на заявление депутата Рады о Крымском мосте
- Reuters
«У них нет ни одного шанса получить мост. Это собственность Российской Федерации и российского народа. Никакая другая страна не может претендовать на этот мост. Он соединил наш полуостров с Россией и сделал это навсегда», — сказал депутат.
Гемпель также добавил, что подобные провокации делаются с целью отвлечь украинцев от внутренних проблем страны.
«Это всё рассчитано на аудиторию националистов на Украине. Таким образом отвлекают украинских граждан от проблем, которые существуют в государстве. Кроме того, пытаются нагнетать обстановку на международном уровне в отношении России, занимаясь подобными провокациями», — подчеркнул он.
Ранее депутат Верховной рады заявил, что построенный Крымский мост достанется Украине.