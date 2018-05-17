В Крыму ответили на заявление депутата Рады о Крымском мосте

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Марианна Чурсина
Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Антона Геращенко, который допустил, что построенный Крымский мост достанется Украине.
В Крыму ответили на заявление депутата Рады о Крымском мосте
  • Reuters

«У них нет ни одного шанса получить мост. Это собственность Российской Федерации и российского народа. Никакая другая страна не может претендовать на этот мост. Он соединил наш полуостров с Россией и сделал это навсегда», — сказал депутат.

Гемпель также добавил, что подобные провокации делаются с целью отвлечь украинцев от внутренних проблем страны.

«Это всё рассчитано на аудиторию националистов на Украине. Таким образом отвлекают украинских граждан от проблем, которые существуют в государстве. Кроме того, пытаются нагнетать обстановку на международном уровне в отношении России, занимаясь подобными провокациями», — подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной рады заявил, что построенный Крымский мост достанется Украине.



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