Порошенко отозвал проект о лишении гражданства Украины за участие в выборах в Крыму
Президент Украины Пётр Порошенко отозвал законопроект, который предусматривает лишение украинского гражданства тех, кто получил российское гражданство в Крыму и принял участие в выборах.
- globallookpress.com
- © Christian Thiel
«Проект отозван», — говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной рады.
Соответствующие изменения датированы 16 мая.
Проект был зарегистрирован в украинском парламенте 19 апреля и определён украинским лидером как неотложный.
В Госдуме отметили, что принятие подобного закона может вызвать недовольство у самих украинцев.
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