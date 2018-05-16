Порошенко отозвал проект о лишении гражданства Украины за участие в выборах в Крыму

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Президент Украины Пётр Порошенко отозвал законопроект, который предусматривает лишение украинского гражданства тех, кто получил российское гражданство в Крыму и принял участие в выборах.
Порошенко отозвал проект о лишении гражданства Украины за участие в выборах в Крыму
  • globallookpress.com
  • © Christian Thiel

«Проект отозван», — говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной рады.

Соответствующие изменения датированы 16 мая.

Проект был зарегистрирован в украинском парламенте 19 апреля и определён украинским лидером как неотложный. 

В Госдуме отметили, что принятие подобного закона может вызвать недовольство у самих украинцев.

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