Порошенко отозвал проект о лишении гражданства Украины за участие в выборах в Крыму

Президент Украины Пётр Порошенко отозвал законопроект, который предусматривает лишение украинского гражданства тех, кто получил российское гражданство в Крыму и принял участие в выборах.

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«Проект отозван», — говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной рады. Соответствующие изменения датированы 16 мая. Проект был зарегистрирован в украинском парламенте 19 апреля и определён украинским лидером как неотложный. В Госдуме отметили, что принятие подобного закона может вызвать недовольство у самих украинцев.