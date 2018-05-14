В Белоруссии возбудили дело по факту ДТП с украинским микроавтобусом, перевозившим детей

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В Белоруссии возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детскую футбольную команду с Украины. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя СК Белоруссии Юлию Гончарову.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК — «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека», — сказала Гончарова.

Она добавила, что водитель микроавтобуса задержан и допрошен.

Отмечается, что, по версии следствия, он проявил невнимательность к дорожной ситуации и не успел уйти от столкновения.

«Три других микроавтобуса обогнали этот же погрузчик ранее без происшествий, о чём свидетельствуют показания пассажиров данных транспортных средств», — уточнила Гончарова.

13 мая микроавтобус, перевозивший детскую футбольную команду с Украины, столкнулся с погрузчиком в Брестской области Белоруссии. В результате аварии погиб один ребёнок, шестеро пострадали.

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