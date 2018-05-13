МИД Украины принимает меры для помощи детям, пострадавшим в ДТП в Белоруссии

Министерство иностранных дел Украины по поручению президента страны Петра Порошенко принимает комплекс мер для оказания помощи пострадавшим в результате ДТП с микроавтобусом в Белоруссии украинским детям. Об этом заявил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«По поручению президента Украины МИД принимает комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим в ДТП в Белоруссии украинцам», — написал он в Twitter. По его словам, для оказания помощи пострадавшим привлечены «лучшие белорусские медицинские специалисты». На доручення Президента України МЗС вживає комплекс заходів з надання допомоги потерпілим у ДТП в Білорусі українцям. Залучено найкращих білоруських медичних фахівців для надання допомоги постраждалим. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 13 мая 2018 г. Ранее стало известно, что микроавтобус, перевозивший детскую футбольную команду с Украины, столкнулся с погрузчиком в Брестской области Белоруссии. В результате инцидента один ребёнок погиб, по меньшей мере шесть детей пострадали.