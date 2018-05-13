МИД Украины принимает меры для помощи детям, пострадавшим в ДТП в Белоруссии
«По поручению президента Украины МИД принимает комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим в ДТП в Белоруссии украинцам», — написал он в Twitter.
По его словам, для оказания помощи пострадавшим привлечены «лучшие белорусские медицинские специалисты».
На доручення Президента України МЗС вживає комплекс заходів з надання допомоги потерпілим у ДТП в Білорусі українцям. Залучено найкращих білоруських медичних фахівців для надання допомоги постраждалим.— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 13 мая 2018 г.
Ранее стало известно, что микроавтобус, перевозивший детскую футбольную команду с Украины, столкнулся с погрузчиком в Брестской области Белоруссии.
В результате инцидента один ребёнок погиб, по меньшей мере шесть детей пострадали.