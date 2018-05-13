МИД Украины принимает меры для помощи детям, пострадавшим в ДТП в Белоруссии

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Украины по поручению президента страны Петра Порошенко принимает комплекс мер для оказания помощи пострадавшим в результате ДТП с микроавтобусом в Белоруссии украинским детям. Об этом заявил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«По поручению президента Украины МИД принимает комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим в ДТП в Белоруссии украинцам», — написал он в Twitter.

По его словам, для оказания помощи пострадавшим привлечены «лучшие белорусские медицинские специалисты».

Ранее стало известно, что микроавтобус, перевозивший детскую футбольную команду с Украины, столкнулся с погрузчиком в Брестской области Белоруссии.

В результате инцидента один ребёнок погиб, по меньшей мере шесть детей пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Белоруссия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных