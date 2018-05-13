Порошенко выразил соболезнования пострадавшим в ДТП в Белоруссии юным футболистам

Президент Украины Пётр Порошенко выразил соболезнования юным украинским футболистам, которые пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Белоруссии.

«Искренние соболезнования юным футболистам украинской сборной и их семьям, пострадавшим в результате ДТП в Белоруссии. Поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь», — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что МИД Украины принимает меры для помощи детям, пострадавшим в ДТП в Белоруссии.

13 мая микроавтобус, перевозивший детскую футбольную команду с Украины, столкнулся с погрузчиком в Брестской области Белоруссии. В результате аварии погиб один ребёнок.