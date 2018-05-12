Эксперт оценил слова украинского историка о «надуманных» героях Великой Отечественной войны

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Марианна Чурсина
Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT прокомментировал заявление директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о том, что на Украине на смену героям Великой Отечественной войны приходят «настоящие герои», участвующие в военном конфликте в Донбассе.

«Господин Вятрович — известный на Украине русофоб. Но реальность такова, что полностью опровергает его заявление. Если бы он был прав, то тогда на Украине перестали бы чествовать героев Великой Отечественной войны. Мы же видим, что множество украинцев 9 мая 2018 года приняли участие в акции «Бессмертный полк», а также в мероприятиях, приуроченных к дню Великой Победы. Это говорит о том, что украинский народ не забыл об истинных героях и чтит память воинов Великой Отечественной войны», — сказал он.

По словам Мезюхо, высказывание главы Украинского института национальной памяти в целом отражает позицию официального Киева.

«К сожалению, украинская власть пошла по пути радикализма и героизации нацистов. А так называемый Институт национальной памяти Украины призван переписывать украинскую историю и насаживать украинскому населению псевдогероев, разводить русофобскую информационную политику в украинских массмедиа. Позиция Вятровича разделяется рядом украинских политических деятелей и конкретно высшим политическим руководством... Это большая трагедия нынешнего украинского государства», — подчеркнул политолог.

Ранее Вятрович заявил, что на Украине на смену героям Великой Отечественной войны приходят «настоящие герои».

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