В Киеве заявили, что «надуманных» героев Великой Отечественной сменили «настоящие»

Короткая ссылка
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире телеканала ZIK заявил, что на Украине на смену героям Великой Отечественной войны приходят «настоящие герои», участвующие в военном конфликте в Донбассе.

«Говоря о войне прошлой и войне нынешней, героика современных участников этой войны, погибших парней и девушек... приводит к тому, что эти, часто надуманные герои так называемой Великой Отечественной войны просто отходят в тень», — цитирует Вятровича РИА Новости.

Он считает, что в украинском обществе «происходят фундаментальные перемены». В частности, историк отметил изменение отношения к силовикам, которые «из обычных людей превратились в настоящих героев».

Ранее в Верховную раду внесли законопроект об отмене празднования Дня Победы 9 мая.

Также депутат Верховной рады Украины Иван Винник заявил, что Россия желает «присвоить себе победу над фашизмом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Военные действия в Донбассе Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных