Борцы за русские школы в Латвии намерены взять в «людское» кольцо здание кабмина
- Демонстрации в Риге, 1 мая 2018 года
- globallookpress.com
- © Victor Lisitsyn/Global Look Press
Как рассказал RT сопредседатель Латвийского комитета по правам человека, член штаба Владимир Бузаев, на новом митинге в Риге ожидается участие нескольких тысяч человек.
«Дата пока ещё точно не определена, это будет либо 1 июня, рабочий день, либо 2 июня, выходной, — пояснил Владимир Бузаев. — Идея — это символическое кольцо вокруг здания кабинета министров, откуда и вышла эта не нравящаяся нам реформа образования, чтобы привлечь внимание к тому, что всё это делается без согласия тех, на кого эти меры направлены».
По словам члена Штаба защиты русских школ Андрея Толмачёва, акция будет согласовываться с местными властями, заявка в самоуправление города Риги будет направлена во вторник, 15 мая.
«У нас одно единственное требование — сохранить русские школы», — пояснил он.
Толмачёв отметил, что не может исключить новых задержаний по итогам акции.
«Но мы действуем законно, то есть законными методами хотим изменить закон. Это нормально. Цель этих задержаний полицией безопасности — запугать и таким образом снизить активность», — пояснил член штаба.
В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил перевод русских школ на латышский язык обучения.
1 мая в Риге состоялось шествие, участники которого совместили демонстрацию с акцией протеста против реформы образования.