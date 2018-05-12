Борцы за русские школы в Латвии намерены взять в «людское» кольцо здание кабмина

В столице Латвии планируются новые акции протеста против реформы образования, которые будут приурочены к Международному дню защиты детей. Об этом RT рассказали в латвийском Штабе защиты русских школ.

Как рассказал RT сопредседатель Латвийского комитета по правам человека, член штаба Владимир Бузаев, на новом митинге в Риге ожидается участие нескольких тысяч человек.

«Дата пока ещё точно не определена, это будет либо 1 июня, рабочий день, либо 2 июня, выходной, — пояснил Владимир Бузаев. — Идея — это символическое кольцо вокруг здания кабинета министров, откуда и вышла эта не нравящаяся нам реформа образования, чтобы привлечь внимание к тому, что всё это делается без согласия тех, на кого эти меры направлены».

По словам члена Штаба защиты русских школ Андрея Толмачёва, акция будет согласовываться с местными властями, заявка в самоуправление города Риги будет направлена во вторник, 15 мая.

«У нас одно единственное требование — сохранить русские школы», — пояснил он.

Толмачёв отметил, что не может исключить новых задержаний по итогам акции.

«Но мы действуем законно, то есть законными методами хотим изменить закон. Это нормально. Цель этих задержаний полицией безопасности — запугать и таким образом снизить активность», — пояснил член штаба.

В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил перевод русских школ на латышский язык обучения.

1 мая в Риге состоялось шествие, участники которого совместили демонстрацию с акцией протеста против реформы образования.