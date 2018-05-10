В Армении отправлены в отставку начальник полиции и директор Службы нацбезопасности
- Армен Саркисян и Никол Пашинян
- Reuters
«Владимир Гаспарян был освобождён от должности начальника полиции Республики Армения... Георгий Кутоян был уволен с должности директора Службы национальной безопасности Республики Армения», — говорится в сообщении.
10 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook обратился к президенту страны с предложением об увольнении руководителей силовых ведомств.
Ранее Саркисян назвал последние события в стране революцией по-армянски.