В Раду внесли проект о национализации имущества российских компаний и банков на Украине

В Верховной раде зарегистрирован законопроект, вносящий изменения в закон «О санкциях», которым предлагается национализировать имущество российских государственных компаний и банков на Украине.

Соответствующий законопроект №8340 внёс в парламент депутат от Блока Петра Порошенко «Солидарность» Роман Зварыч.

Согласно законопроекту, среди мер, которые предлагается применять в виде санкций по отношению к России, в частности, прекращение деятельности российских компаний на территории Украины и их передача в государственную собственность.

2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции в отношении России.

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал новые санкции Украины против России.





