В Раду внесли проект о национализации имущества российских компаний и банков на Украине
- Reuters
Соответствующий законопроект №8340 внёс в парламент депутат от Блока Петра Порошенко «Солидарность» Роман Зварыч.
Согласно законопроекту, среди мер, которые предлагается применять в виде санкций по отношению к России, в частности, прекращение деятельности российских компаний на территории Украины и их передача в государственную собственность.
2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции в отношении России.
Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал новые санкции Украины против России.