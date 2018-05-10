В Раду внесли проект о национализации имущества российских компаний и банков на Украине

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В Верховной раде зарегистрирован законопроект, вносящий изменения в закон «О санкциях», которым предлагается национализировать имущество российских государственных компаний и банков на Украине.
В Раду внесли проект о национализации имущества российских компаний и банков на Украине
  • Reuters

Соответствующий законопроект №8340 внёс в парламент депутат от Блока Петра Порошенко «Солидарность» Роман Зварыч.

Согласно законопроекту, среди мер, которые предлагается применять в виде санкций по отношению к России, в частности, прекращение деятельности российских компаний на территории Украины и их передача в государственную собственность. 

2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции в отношении России.

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал новые санкции Украины против России.



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