Эксперт прокомментировал новые санкции Украины против России
Как отметил эксперт, вся внешнеполитическая стратегия Киева состоит в демонстрации курса на разрыв исторических связей украинского и российского народов.
По словам Рябова, Украина «будет подхватывать любой пас Запада, чтобы произвести очередную антироссийскую глупость».
2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции в отношении России. Об этом заявили в пресс-службе СНБО.
Ранее депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал RT решение Украины.