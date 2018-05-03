Эксперт прокомментировал новые санкции Украины против России

Короткая ссылка
Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал новые санкции Украины против России.

Как отметил эксперт, вся внешнеполитическая стратегия Киева состоит в демонстрации курса на разрыв исторических связей украинского и российского народов.

По словам Рябова, Украина «будет подхватывать любой пас Запада, чтобы произвести очередную антироссийскую глупость».

2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции в отношении России. Об этом заявили в пресс-службе СНБО.

Ранее депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал RT решение Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных