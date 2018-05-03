Эксперт прокомментировал новые санкции Украины против России

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал новые санкции Украины против России.

Как отметил эксперт, вся внешнеполитическая стратегия Киева состоит в демонстрации курса на разрыв исторических связей украинского и российского народов.

По словам Рябова, Украина «будет подхватывать любой пас Запада, чтобы произвести очередную антироссийскую глупость».

2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции в отношении России. Об этом заявили в пресс-службе СНБО.

Ранее депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал RT решение Украины.