В Госдуме прокомментировали решение Украины ввести новые санкции против России
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«Если представить систему санкций в виде оркестра, то Украина — даже не музыкант, а подмастерье... Но в документах пишется «участник творческой группы». И поэтому Порошенко можно сравнить с героем старого анекдота про чернорабочего в аэропорту, который «не может бросить авиацию». Именно желание быть в списке санкционных ястребов вынуждает украинского лидера придумывать наказание для России, хотя всем понятно, что в этом оркестре Украина вообще не играет никакой скрипки. Россия сегодня в таком санкционном режиме, что украинские уколы просто не замечает», — отметил Бальбек.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции против России.
Как заявили в СНБО, санкции синхронизированы со списком Минфина США.