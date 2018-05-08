В Киеве заявили, что будут «комплексно реагировать» на осмотры судов российскими пограничниками

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что осмотры российскими пограничниками украинских судов, следующих через Керченский пролив, являются незаконными.
В Киеве заявили, что будут «комплексно реагировать» на осмотры судов российскими пограничниками
  • РИА Новости

По его словам, это «грубое нарушение международных правовых норм» со стороны Москвы. 

«Мы понимаем, что этот шаг является сознательным, следующие шаги спрогнозировать сложно. Украина будет реагировать комплексно», — приводит слова министра сайт ведомства.

Ранее в ФСБ России заявили о задержании у западного берега Крыма в Чёрном море судна с Украины по подозрению в незаконном рыбном промысле.

Также в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю объяснили, что досмотры судов в Керченском проливе проводятся в соответствии с международным морским правом.

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