В Киеве заявили, что будут «комплексно реагировать» на осмотры судов российскими пограничниками

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что осмотры российскими пограничниками украинских судов, следующих через Керченский пролив, являются незаконными.

По его словам, это «грубое нарушение международных правовых норм» со стороны Москвы.

«Мы понимаем, что этот шаг является сознательным, следующие шаги спрогнозировать сложно. Украина будет реагировать комплексно», — приводит слова министра сайт ведомства.

Ранее в ФСБ России заявили о задержании у западного берега Крыма в Чёрном море судна с Украины по подозрению в незаконном рыбном промысле.

Также в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю объяснили, что досмотры судов в Керченском проливе проводятся в соответствии с международным морским правом.