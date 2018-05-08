В Киеве заявили, что будут «комплексно реагировать» на осмотры судов российскими пограничниками
- РИА Новости
По его словам, это «грубое нарушение международных правовых норм» со стороны Москвы.
«Мы понимаем, что этот шаг является сознательным, следующие шаги спрогнозировать сложно. Украина будет реагировать комплексно», — приводит слова министра сайт ведомства.
Ранее в ФСБ России заявили о задержании у западного берега Крыма в Чёрном море судна с Украины по подозрению в незаконном рыбном промысле.
Также в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю объяснили, что досмотры судов в Керченском проливе проводятся в соответствии с международным морским правом.