В Госдуме оценили проект бюджета США на поставку летального оружия для Украины

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в разговоре с RT оценил проект оборонного бюджета США на 2019 финансовый год, исходя из которого следует, что США планируют выделить Украине $50 млн на летальные вооружения.

«В этом смысле Америка себе не изменяет. Сейчас они пытаются Украину накрепко привязать к себе, в том числе и военными поставками. С одной стороны, это жест определённой поддержки, а с другой — это долги, которые государство будет нести очень долгие годы, пока либо не вернёт их, либо не расплатится как-то по-другому. При этом те же американцы вытесняют с рынка вооружения под надуманными псевдодемократическими предлогами Россию. Если говорить с точки зрения Украины, то это явный недружественный жест по отношению к тому процессу разоружения, к которому призывает нас Америка, особенно на юго-востоке Украины», — заявил Калашников.

Ранее на сайте комитета Палаты представителей по делам вооружённых сил появился проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год, из которого следует, что в конгрессе США планируют выделить Украине $50 млн на летальные вооружения.