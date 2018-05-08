Акция «Бессмертный полк» в Минске может пройти под другим названием
Романович пояснила, что в этот день во время возложения цветов на площади Победы в Минске школьники, а также активисты Белорусского республиканского союза молодёжи традиционно выходят с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
По её словам, она, скорее всего, внесёт в идеологическое управление Минска предложение о проведении гражданской акции.
«Мы, может быть, не назвали её так — акцией «Бессмертный полк», но такой элемент или эпизод есть», — цитирует её Sputnik Беларусь.
Ранее председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко заявил изданию TUT.by, что Мингорисполком отказал в проведении шествия «Бессмертный полк».
Комментируя решение Минского городского исполнительного комитета, Геращенко допустил, что, возможно, заявка была подана слишком поздно. Как отмечается, её подали 25 апреля, а отказ пришёл 7 мая.