Акция «Бессмертный полк» в Минске может пройти под другим названием

Мероприятие, подобное акции «Бессмертный полк», может состояться в День Победы в Минске. Такое мнение выразила председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович.

Романович пояснила, что в этот день во время возложения цветов на площади Победы в Минске школьники, а также активисты Белорусского республиканского союза молодёжи традиционно выходят с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

По её словам, она, скорее всего, внесёт в идеологическое управление Минска предложение о проведении гражданской акции.

«Мы, может быть, не назвали её так — акцией «Бессмертный полк», но такой элемент или эпизод есть», — цитирует её Sputnik Беларусь.

Ранее председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко заявил изданию TUT.by, что Мингорисполком отказал в проведении шествия «Бессмертный полк».

Комментируя решение Минского городского исполнительного комитета, Геращенко допустил, что, возможно, заявка была подана слишком поздно. Как отмечается, её подали 25 апреля, а отказ пришёл 7 мая.









