В Гамбурге и Франкфурте-на-Майне прошёл «Бессмертный полк»

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В Гамбурге и Франкфурте-на-Майне провели акцию «Бессмертный полк», сообщает телеканал «Звезда».

В шествии в Гамбурге участвовали сотни человек. Они прошли по городу к кладбищу Ольсдорф и возложили венки к могилам советских солдат. Также был отслужен молебен.

Акция во Франкфурте-на-Майне состоялась во второй раз. В ней принимали участие более 500 человек. Они несли фотографии фронтовиков и флаги. Шествие продолжалось более двух часов.

Ранее стало известно, что в акции «Бессмертный полк» в Торонто участвовали около 8 тыс. человек.

Также URA.RU сообщало, что число участников «Бессмертного полка» в Челябинской области выросло почти в 50 раз за пять лет.

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