В акции «Бессмертный полк» в Торонто поучаствовали около 8 тысяч человек

Короткая ссылка
В канадском Торонто в двух шествиях в рамках акции «Бессмертный полк» приняли участие около 8 тысяч человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия. 

Одно из шествий было проведено в районе Северный Йорк, где в основном проживают выходцы из России и других стран бывшего СССР.

«У нас в этом году была сформирована огромнейшая колонна. По нашей оценке, в ней было около 5 тыс. человек, такого многочисленного «Бессмертного полка» в русскоязычном районе Торонто ещё не было», — заявила лидер общественного движения «Русский мир Канады» Алла Суворова, которая организовывала колонну в этом районе. 

Вторая колонна была сформирована в центральной части канадского города. По словам руководителя группы «Русская канада» Леона Мицнера, в акции приняли участие ветераны, жители Торонто, а также соотечественники, проживающие в других городах провинции Онтарио и в США.

Ранее стало известно, что в Стамбуле в акции «Бессмертный полк» поучаствовали около 700 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных