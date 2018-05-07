Юлия Самойлова возглавила шествие «Бессмертного полка» в Лиссабоне

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Участница международного песенного конкурса «Евровидение» от России Юлия Самойлова возглавила шествие «Бессмертного полка» в столице Португалии. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Юлия Самойлова возглавила шествие «Бессмертного полка» в Лиссабоне
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Отмечается, что в мероприятии приняли участие более 500 человек.

Также сообщается, что после акции на площади перед садом Альфонсу Энрикеша прошёл концерт филармонического оркестра, приуроченный к празднованию Дня Победы.

Ранее стало известно, что в канадском Торонто в двух шествиях в рамках акции «Бессмертный полк» приняли участие около 8 тыс. человек.

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