МИД призвал россиян в Ереване избегать 8 мая мест массового скопления людей

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Российский МИД в связи с возможным усилением во вторник, 8 мая, протестной активности в Ереване рекомендует россиянам избегать мест массового скопления людей.
МИД призвал россиян в Ереване избегать 8 мая мест массового скопления людей
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

«8 мая не исключено усиление протестной активности в городе Ереване, в том числе в районе здания Национального собрания / парламента», — говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.

Ранее стало известно, что правящая Республиканская партия Армении 8 мая поддержит кандидата на пост премьер-министра, который наберёт треть голосов депутатов парламента.

8 мая в Армении пройдёт второй тур выборов премьер-министра страны.

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