МИД призвал россиян в Ереване избегать 8 мая мест массового скопления людей

Российский МИД в связи с возможным усилением во вторник, 8 мая, протестной активности в Ереване рекомендует россиянам избегать мест массового скопления людей.

«8 мая не исключено усиление протестной активности в городе Ереване, в том числе в районе здания Национального собрания / парламента», — говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.

#Индия – 08.05 ожидаются крупные демонстрации левых партий с социальными требованиями в центре столицы и других крупных городах страны в штатах Бихар, Керала, Трипура, Западная Бенгалия; рекомендуется избегать мест массового скопления людей pic.twitter.com/AixXRSOYMm — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 7 мая 2018 г.

Ранее стало известно, что правящая Республиканская партия Армении 8 мая поддержит кандидата на пост премьер-министра, который наберёт треть голосов депутатов парламента.

8 мая в Армении пройдёт второй тур выборов премьер-министра страны.