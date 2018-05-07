Украинская журналистка раскритиковала поездку школьников из Одессы в Крым

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Украинская журналистка Екатерина Маденс раскритиковала поездку школьников из Одессы в Крым.

«Я конечно всё понимаю, но что делает Ришельевский лицей в оккупированном Крыму? Родители вообще о безопасности своих детей не думают?» — написала она в Facebook.

Свой пост она сопроводила фотографиями школьников и инструкторов, позирующих на склонах Чатыр-Дага в Крыму.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Вадим Черныш назвал проблемой общества поездки украинцев на отдых в Крым.

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