Украинский журналист поблагодарил Россию за строительство Крымского моста
«Они сейчас строят Крымский мост. Ну спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом», — сказал Ганапольский.
В марте офицер управления правового обеспечения Генштаба ВС Украины Юрий Бобров заявил, что выполнение закона о реинтеграции Донбасса позволит Киеву вернуть не только неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей, но и Крым.
20 февраля закон был подписан украинским президентом Петром Порошенко.
Президент России Владимир Путин исключил возможность возвращения Крыма Украине.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.