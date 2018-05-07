Украинский журналист поблагодарил Россию за строительство Крымского моста

Журналист Матвей Ганапольский в эфире Пятого канала поблагодарил Россию за строительство Крымского моста, выразив надежду, что в будущем он может стать украинским.

«Они сейчас строят Крымский мост. Ну спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом», — сказал Ганапольский.

В марте офицер управления правового обеспечения Генштаба ВС Украины Юрий Бобров заявил, что выполнение закона о реинтеграции Донбасса позволит Киеву вернуть не только неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей, но и Крым.

20 февраля закон был подписан украинским президентом Петром Порошенко.

Президент России Владимир Путин исключил возможность возвращения Крыма Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.