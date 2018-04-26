На Украине раскритиковали граждан за отдых в Крыму

Короткая ссылка
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Вадим Черныш в ходе пресс-конференции назвал проблемой общества поездки украинцев на отдых в Крым.
На Украине раскритиковали граждан за отдых в Крыму
  • РИА Новости
  • © Алексей Павлишак

«Почему эти люди (украинцы. — RT) туда (в Крым. — RT) ездят? Почему в августе у нас самое большое пересечение границы с административной границей? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать? Это проблема не только государства, это проблема общества», — приводит его слова РИА Новости. 

Черныш добавил, что он «не может понять, как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль России».

Министр добавил, что его ведомство планирует «влиять на этот процесс».

Ранее стало известно, что около 800 тыс. украинцев отдохнули в Крыму в 2017 году.

В марте член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин заявил НСН, что туристический поток в Крым в нынешнем году ожидается выше, чем в прошлом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных