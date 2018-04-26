На Украине раскритиковали граждан за отдых в Крыму

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Вадим Черныш в ходе пресс-конференции назвал проблемой общества поездки украинцев на отдых в Крым.

«Почему эти люди (украинцы. — RT) туда (в Крым. — RT) ездят? Почему в августе у нас самое большое пересечение границы с административной границей? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать? Это проблема не только государства, это проблема общества», — приводит его слова РИА Новости.

Черныш добавил, что он «не может понять, как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль России».

Министр добавил, что его ведомство планирует «влиять на этот процесс».

Ранее стало известно, что около 800 тыс. украинцев отдохнули в Крыму в 2017 году.

В марте член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин заявил НСН, что туристический поток в Крым в нынешнем году ожидается выше, чем в прошлом.