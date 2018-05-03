В ЛНР сообщили о шести случаях обстрела со стороны украинских военных

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о шести случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

«За прошедшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, гранатомёты, БМП-1, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что обстрелам подверглись районы вблизи населённых пунктов Лозовое, Калиново, Калиновка. Данных о погибших или пострадавших среди военных и мирного населения не поступало. Ранее исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе снова перешёл в «горячую стадию».