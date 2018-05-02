В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны украинских военных

Короткая ссылка
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о четырёх случаях обстрела за прошедшие сутки со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР.
В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны украинских военных
  • РИА Новости

«Обстрелам подверглись районы посёлка городского типа Калиново, сёл Лозовое, Нижнее Лозовое и Калиновка», — говорится в сообщении.

Ранее член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН оценил слова главы Генштаба ВС Украины Виктора Муженко об изменении формата ведения боевых действий на востоке страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных