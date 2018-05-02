В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны украинских военных
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о четырёх случаях обстрела за прошедшие сутки со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР.
- РИА Новости
«Обстрелам подверглись районы посёлка городского типа Калиново, сёл Лозовое, Нижнее Лозовое и Калиновка», — говорится в сообщении.
Ранее член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН оценил слова главы Генштаба ВС Украины Виктора Муженко об изменении формата ведения боевых действий на востоке страны.
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