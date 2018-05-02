В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны украинских военных

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о четырёх случаях обстрела за прошедшие сутки со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР.

РИА Новости

«Обстрелам подверглись районы посёлка городского типа Калиново, сёл Лозовое, Нижнее Лозовое и Калиновка», — говорится в сообщении. Ранее член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН оценил слова главы Генштаба ВС Украины Виктора Муженко об изменении формата ведения боевых действий на востоке страны.