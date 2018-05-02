В Госдуме прокомментировали предложенные Киевом варианты решения конфликта в Донбассе

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление украинского замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрия Грымчака, который назвал три возможных способа решения конфликта на юго-востоке страны.
В Госдуме прокомментировали предложенные Киевом варианты решения конфликта в Донбассе
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Политика, проводимая правительством Украины, привела к гражданскому конфликту. Если будут введены миротворческие силы на границе противостояния и остановятся военные действия, я считаю, что это приведёт к позитивным результатам, так как практически каждый день мы читаем о том, что ведутся обстрелы мирных граждан. Если ввод каких-либо сил внутри страны или на границе, допустим, с Россией приведёт к остановке гуманитарной помощи, то это усилит конфронтацию в регионе. Я думаю, что действия должны быть очень взвешенными и размеренными. То, что должно решаться мирным путём, — несомненно. Самое главное, чтобы не лилась кровь и чтобы люди могли мирно жить», — отметил Чепа.

Ранее Юрий Грымчак рассказал о трёх сценариях решения конфликта в Донбассе.

Подробнее — в материале RT.

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