В Госдуме прокомментировали предложенные Киевом варианты решения конфликта в Донбассе

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление украинского замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрия Грымчака, который назвал три возможных способа решения конфликта на юго-востоке страны.

«Политика, проводимая правительством Украины, привела к гражданскому конфликту. Если будут введены миротворческие силы на границе противостояния и остановятся военные действия, я считаю, что это приведёт к позитивным результатам, так как практически каждый день мы читаем о том, что ведутся обстрелы мирных граждан. Если ввод каких-либо сил внутри страны или на границе, допустим, с Россией приведёт к остановке гуманитарной помощи, то это усилит конфронтацию в регионе. Я думаю, что действия должны быть очень взвешенными и размеренными. То, что должно решаться мирным путём, — несомненно. Самое главное, чтобы не лилась кровь и чтобы люди могли мирно жить», — отметил Чепа.

Ранее Юрий Грымчак рассказал о трёх сценариях решения конфликта в Донбассе.

Подробнее — в материале RT.